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故宮北院迎春贈春聯 邀民眾拍照召喚祥龍

2024/2/4 12:14（2/4 14:13 更新）
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國立故宮博物院北部院區4日舉辦「甲辰故宮喜迎春－龍來揮毫賀新年」贈春聯活動，與民眾一起提前感受春節的熱鬧氣氛。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月4日
國立故宮博物院北部院區4日舉辦「甲辰故宮喜迎春－龍來揮毫賀新年」贈春聯活動，與民眾一起提前感受春節的熱鬧氣氛。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月4日
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（中央社記者王寶兒台北4日電）今天為農曆立春之日，國立故宮博物院北部院區舉辦揮毫活動，並將寓意吉祥的春聯、斗方致贈民眾，傳遞龍年祝福；另透過AR技術推出拍照接龍遊戲，讓民眾可「召喚」出祥龍降臨故宮。

在「龍來揮毫賀新年」開筆揮毫活動上，包含故宮副院長黃永泰、中華民國書學會會長張炳煌、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子、台灣國際蘭亭筆會會長嚴建忠等人，共同擔任開筆嘉賓，共同完成書法「龍騰虎躍風雲壯，物阜年豐國運昌」。

黃永泰表示，立春是二十四節氣之首，代表即將告別寒冬，迎接風和日暖、春意盎然的美好時光。故宮選在立春日舉辦揮毫賀新年活動，除發揚傳統書法文化，也與民眾一起提前感受過年的歡慶氣氛。

農曆春節期間，故宮北院正館戶外廣場也推出「故宮接龍－祥龍迎好運」拍照接龍遊戲，以故宮典藏「青花九龍天球瓶」打造擴增實境（AR）「好運龍龍」，在大年初一至初五（10日至14日）期間，民眾與「好運龍龍」拍照打卡，上傳至故宮臉書或IG接龍留言龍年吉祥話，就可現場兌換限量小禮。（編輯：張雅淨）1130204

迎接龍年，國立故宮博物院北部院區戶外廣場在春節期間推出「故宮接龍－祥龍迎好運」拍照接龍遊戲，讓民眾可透過AR技術「召喚」祥龍。圖為成果示意圖。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月4日
迎接龍年，國立故宮博物院北部院區戶外廣場在春節期間推出「故宮接龍－祥龍迎好運」拍照接龍遊戲，讓民眾可透過AR技術「召喚」祥龍。圖為成果示意圖。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月4日
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