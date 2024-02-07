北市高中球隊陳情霸凌 教育局認疏失教練恐遭解聘

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市某高中球隊學生向市府陳情霸凌等案，疑遭被檢舉人施壓撤案。教育局坦承校方與局處都有疏失、皆會懲處，但強調絕無洩漏個資給校方；而涉案教練等人最重可能被解聘。

民進黨台北市議員簡舒培與人本教育基金會執行長馮喬蘭等人，日前表示有學生去年11月間透過北市府1999及網路陳情，指稱校內球類運動隊有性平及霸凌狀況，但球隊總教練卻很快就拿到陳情資料，並脅迫學生撤案。

簡舒培指出，陳情學生事後以被責罵為由，向市府申請撤案，教育局承辦人員接獲撤案通知後詢問校方，校方回應學生惡作劇，教育局承辦人員就此撤案，認為教育局有疏失且可能有人員洩密。

教育局今以新聞稿表示，性平案件及霸凌案件正依法規程序調查中，涉案教練、組長、防護員已暫時停聘接受調查。

教育局說，學校人員處理陳情案件，知悉案件內容負有保密義務，學校人員涉及性別事件調查未但保密，且要求陳情人撤案，經調查倘違反性別平等教育法，學校人員涉及知悉性別事件未通報，又隱匿性別事件相關證據，最重可開罰新台幣30萬元。

教育局指出，本案將提送市府性平會審議，全案調查報告再送教師成績考核會懲處，並依教師法送教評會審議是否予以解聘、不續聘、停聘、資遣等。

北市教育局副局長陳素慧今接受媒體詢問，表示校方在收到陳情時應該照SOP走，也坦言教育局承辦人便宜行事，沒有照規定把陳情內容轉化成表格就直接貼給校方。

陳素慧並指出，即便師生戀當時尚未納入性平三法，但教育局多次宣導師生戀就是性平事件，要依照性平事件流程處理，這方面校方與教育局都知能不足；此外，承辦人敏感度也不夠，輕信校方的「學生惡作劇」說法。

陳素慧說，承辦人因此判斷非性平案件未督導學校進行通報，逕予結案，確實行政判斷知能不足、沒有性平觀念意識，相關人員疏失提送考績會懲處。

教育局表示，已召集局內所有人，就此次錯誤態樣及相關規定強化重申宣導，並持續加強同仁辦理案件行政判斷敏感度，增加辦理陳情案件、性別、霸凌及校安事件處理知能研習，強化落實陳情案件SOP管控。

不過陳素慧強調，經教育局及研考會調查1999是否有洩密疑慮，確定教育局沒有取得陳情人個資，自然就不可能提供給學校去找人；至於師長要求學生撤案部分，已就相關人員進行訪談，確有失職之處，已要求學校提送考績會議處，後續待調查結果出爐，如查涉及不法，則依照司法程序辦理。

教育局並表示，有教育團體指稱教育局1月18日將體育署函詢本案處理公文提供給涉案教練，經市府秘書處查詢公文系統，確認體育署於1月22日函文教育局，教育局1月18日並未收到體育署公文，嚴正澄清。（編輯：方沛清）1130207