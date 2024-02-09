清大考古發現蛇形陶把 推估距今4000年前

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）國立清華大學「清大考古」在臉書分享指出，團隊去年於桃園市觀音白沙屯遺址發現距今約4000年前的「蛇形陶把」，形象昂首張口、頭頸皮褶膨張，是眼鏡蛇的重要特徵。

清大考古今天在臉書（Facebook）發文表示，著名考古學家張光直在「美術、神話與祭祀」一書中論及「天地之間，或祖靈及其餘神祇與生者之間的溝通，要仰仗巫覡；而祭器和動物犧牲則是天地溝通儀式中必須配備之物。」

清大考古指出，去年在桃園市觀音白沙屯遺址發現的眼鏡蛇形的陶把殘件，推估距今約4000年前，形象昂首張口、頭頸皮褶膨張，是眼鏡蛇的重要特徵。

清大考古表示，蛇是宗教、神話與文學中常見深具象徵性的動物，被視為天人溝通橋梁的動物夥伴，古代社會透過觀察蛇的蛻皮來象徵生與死的轉化，或繁衍創生，或過渡轉換的象徵。

團隊表示，蛇形陶把或許可視為古代部族社會巫覡進行儀式的祭器，反映出古代社會透過動物形象融合於祭器上，呈現出他們的信仰與認知體系。（編輯：唐聲揚）1130209