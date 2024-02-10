內政部統計 改名排行榜天秤座奪冠、雙魚座最少

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（中央社記者賴于榛台北10日電）根據內政部全國姓名統計分析，民國102年至111年改名者共86萬1810人，女性比男性愛改名，改名年齡則以20歲人數最多；若以12星座來看，天秤座7萬8006人居冠，改名最少則是雙魚座。

內政部去年10月編印全國姓名統計分析，蒐整並分析截至去年6月30日的各項戶籍登記資料統計。

截至去年6月底，全國總人口2337萬3283人，姓氏數量1785種，其中單姓1667、複姓118。台灣人口數逾半數集中在前10大姓，依次為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，其中陳姓就占11.21%。

複姓部分，前5大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝，共2萬2201人，主要分布在高雄市、桃園市及雙北；罕見姓氏也不少，像是東、南、西、北、春、夏、秋、冬、大、中、小、真、假、厚、薄、美、憨、胖、富等。

統計102年至111年姓名變更登記資料，改名者總計86萬1810人，其中男性37萬4776人、女性48萬7034人。依照改名者單一年齡前10名統計，20歲改名人數最多，達2萬6678人。

內政部說，20歲改名人數最多，估計是因為首次擁有自主權，其餘則集中在27歲至34歲，推測是民眾從學校畢業後，在進入職場或婚姻階段，期望透過改名求得更好的運勢。

另外，未滿1歲就改名也進改名排行榜。內政部說，這是前10名中唯一未成年的年齡，推測是第1次取名思慮不縝密而改名。

若將性別放入觀察，男女改名年齡的排行前10名，男性以未滿1歲最多（1萬2174人），其次為20歲；女性以20歲最多，其餘則集中在27歲至35歲。

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若用12星座觀察改名的86萬餘人，第1名為天秤座7萬8006人、第2名天蠍座7萬7259人、第3名處女座7萬6842人，後續依序為獅子座、射手座、巨蟹座、摩羯座、水瓶座、雙子座、牡羊座、金牛座、雙魚座。

除了改名之外，改姓人數也不少。依照89年至111年姓名變更登記資料統計，全國姓氏變更總計38萬1806人，其中女性約24萬人，且歷年女性變更姓氏人數均多於男性。（編輯：謝佳珍、林淑媛）1130210