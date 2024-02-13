民眾集綠點多為搭大眾運輸 最愛兌換飲料

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（中央社記者張雄風台北13日電）為推動「綠色消費循環」的理念，環境部推行「環保集點制度」，集點的方式為「搭乘大眾運輸工具」為大宗，以去年12月為例，大眾運輸集點次數約為127萬次；而最常兌換的品項則是飲品類。

環境部說明，「環保集點制度」（綠點）的使用多元廣泛，可兌換、折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章（CAS）、有機農產品標章、產銷履歷（TAP）認證的環保產品；前往綠色服務業（環保旅館或環保旅行社）、生態遊憩及環境教育場所，也可享有住宿、遊憩、門票等折扣優惠。

根據環境部統計，民眾獲得綠點的方式主要透過搭乘大眾運輸工具、綠色消費及環保活動，其中最常取得綠點方式為搭乘大眾運輸工具。以去年12月為例，大眾運輸綠點集點次數約為127萬次，綠色消費集點次數約為18.4萬次。

另外，至目前為止，可兌換環保產品約為3000件，更新頻率為每季一次；民眾使用綠點兌換環保產品包含食品、飲品、日用品、衛生紙、清潔用品及家電3C等，其中以飲品類產品為最常兌換的品項。

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環境部也提醒，環保集點方式包含搭乘大眾運輸工具、綠色消費及環保活動，現行會員已可透過電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）於搭乘大眾運輸工具時支付費用並獲得綠點。

環境部強調，綠色消費集兌點依交易內容是否具有「環保產品」判斷，並透過與通路業者合作以綁定通路載具（如會員卡、會員帳號等）方式，識別消費者之環保集點會員身分，無關消費者採行何種支付模式（現金／信用卡／電子支付）；但截至目前尚無與電子支付（如悠遊付等）相關合作規劃。（編輯：陳政偉）1130213