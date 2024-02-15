東北季風晚間起增強 北部東半部轉濕涼

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（中央社台北15日電）中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署說明，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，馬祖逐漸轉為局部短暫雨；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，白天各地高溫攝氏25至29度，南部近山區高溫可達29、30度，夜晚清晨低溫中部以北及東北部普遍在13至15度，其他地區16至19度，西半部日夜溫差大，外出活動留意溫度變化，適時增減衣物。

此外，氣象署提醒，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全，交通往返亦留意相關資訊；今晚起雲林以北、東北部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，鄰近海域活動注意安全。（編輯：陳政偉）1130215