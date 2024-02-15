更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
龍年開紅盤台積電創709元天價 台股飆漲逾600點攻上歷史新高18725點
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

東北季風晚間起增強 北部東半部轉濕涼

2024/2/15 08:25（2/15 08:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾在台北車站附近撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
圖為民眾在台北車站附近撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署說明，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，馬祖逐漸轉為局部短暫雨；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，白天各地高溫攝氏25至29度，南部近山區高溫可達29、30度，夜晚清晨低溫中部以北及東北部普遍在13至15度，其他地區16至19度，西半部日夜溫差大，外出活動留意溫度變化，適時增減衣物。

此外，氣象署提醒，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全，交通往返亦留意相關資訊；今晚起雲林以北、東北部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，鄰近海域活動注意安全。（編輯：陳政偉）1130215

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#東北季風
#溫差
#鋒面
#中央氣象署
延伸閱讀
初六鋒面接近 春節過後北台灣先濕涼再回暖大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包台灣燈會「安平燈區」2/3啟燈 交通疏導一次看
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白天回溫屏東可達25度 西半部留意日夜溫差
172.30.142.19