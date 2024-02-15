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寒假結束迎接開學 教育部提供4方式收心

2024/2/15 12:36
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（中央社記者陳至中台北15日電）寒假假期即將結束，中小學預計明天正式上課，家長如果苦惱孩子難以收心，教育部區分4類型症狀，包括貪睡、注意力不集中、腸胃不適、情緒低落，提供應對措施建議。

中小學112學年度第2學期因應農曆春節假期和補班，為讓親子作息同步，2月15日開學，但16日才開始上課，15日的課程調整到17日（補課）。

結束長長的假期，迎接開學難免有收假症候群，無論是大人、小孩，都會有難以收心的情形，教育部透過臉書（Facebook）專頁，提供4類型的應對措施。

第1種是「貪睡吸血鬼」，假期間許多人習慣晚睡晚起，收假後作息調整不好，容易一整天沒精神。教育部建議可每天早睡半小時慢慢調整，降低收假後的「時差感」。

第2種是「注意力阿飄」，小朋友放假時盡情使用手機、電腦，回歸學習時注意力不集中。教育部建議家長設定每日使用3C的時間限制，並多鼓勵運動、閱讀，或是親子一同玩實體遊戲。

第3種是「腸胃翻滾獸」，收假時感到壓力，容易頭痛或腸胃不適，食慾也可能受影響。教育部提供的對策是均衡飲食和充足睡眠，必要時可諮詢醫師。

最後一種是「憂鬱藍精靈」，情緒低落不想上班、上課。教育部建議可與家人、朋友聊天互動，出外踏青運動，必要時也可尋求醫師或學校的心輔資源協助。（編輯：陳政偉）1130215

#教育部
#開學
#寒假
#農曆春節
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