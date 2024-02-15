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旅宿業開放移工 勞動部：無具體時間表

2024/2/15 15:09（2/15 15:32 更新）
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勞動部次長陳明仁（前左）15日出席新春團拜活動，會後受訪針對旅宿業盼開放移工議題做出回應，並表示旅宿業缺工是事實，但仍有許多解決缺工方法可並進，包含職務再設計、聘用中高齡勞工及二度就業婦女等。中央社記者吳欣紜攝 113年2月15日
勞動部次長陳明仁（前左）15日出席新春團拜活動，會後受訪針對旅宿業盼開放移工議題做出回應，並表示旅宿業缺工是事實，但仍有許多解決缺工方法可並進，包含職務再設計、聘用中高齡勞工及二度就業婦女等。中央社記者吳欣紜攝 113年2月15日
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）旅宿業盼開放聘雇移工，勞動部2月初邀集學者討論觀光署所提評估報告，勞動部次長陳明仁今天說，觀光署將補充資料，勞動部後續將視補充狀況研議開會，目前無開放時間表。

為了解決旅宿缺工問題，交通部觀光署擬向勞動部申請開放移工，但因開放後可能影響國人就業，引起外界討論。觀光署因此提出評估報告，勞動部2月初也召開學者會議討論報告內容。

外界關注進度，陳明仁今天出席新春團拜活動時接受媒體聯訪指出，旅宿業缺工是事實，但仍有許多解決缺工方法可以並進，包含職務再設計、聘用中高齡勞工及二度就業婦女等。

陳明仁說，觀光署提出評估報告，學者給的建議包含確認觀光旅宿及民宿等差異化分析、就業條件包含薪資、勞動環境評估以及運用職務再設計措施等。

陳明仁表示，觀光署收到會議紀錄將進行資料補充再送到勞動部，勞動部後續會再視補充資料狀況研議開會。

陳明仁強調，目前沒有具體開放旅宿業移工的時間表，觀光旅宿業缺人，勞動部會用各種方式協助解決缺工問題，「疫後改善缺工擴大就業方案」起初成效確實不好，但去年底已有稍微改善，但缺工不是只能靠單一方面解決，仍需要多方面改善。（編輯：李亨山）1130215

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