台灣印度洽簽移工MOU 勞動部：要找適合時間與簽署方式

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）台灣擬引進印度移工，但雙方仍未簽署MOU。勞動部次長陳明仁今天說，要找到適合時間及簽署方式，且增加新移工來源國是朝野共識，簽署後才會確認引進人數、適用行業等。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。不過，簽署時間遲遲未定。

陳明仁出席新春團拜活動時接受媒體聯訪指出，與印度簽署MOU只是框架性的協議，真的要引進印度移工必須在簽署後召開工作層級的會議，才能確定引進人數、適用行業等，「這些都還有相當的討論過程」，不會因簽署MOU就引入10萬名印度移工。

陳明仁說，增加新的移工來源國是朝野共識，只是有些刻板印象或誤解，勞動部會持續對外澄清及溝通。

陳明仁指出，日本去年已與印度簽MOU，韓國也在洽簽當中，印度已在全球輸出超過2000萬人力，包含到以色列、阿拉伯半島等。

至於何時會正式簽署MOU，陳明仁強調，目前雙方仍在協商中，「不會讓MOU就這樣掛了」，仍會與印度簽署MOU。（編輯：管中維）1130215