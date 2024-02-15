三峽清水祖師廟賽豬公 1590台斤神豬奪特等獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北15日電）新北市三峽賽豬公祭典今天熱鬧登場，今年共有4隻神豬參賽，適逢王姓輪值主持，由爐主王識華與兒子陳俊傑飼養重達1590台斤神豬拿下特等獎。

根據三峽老街官網介紹，賽豬公是三峽祖師廟重要年度祭典，每年農曆正月初六、祖師爺誕辰日在長福巖清水祖師廟舉辦，信眾會舉行遶境慶祝祖師爺誕辰，同時舉辦神豬大賽。賽豬公祭典歷史超過200多年，「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」更在民國100年7月18日被指定為無形文化資產。

清水祖師廟以姓氏分為7股（劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓）逐年輪流主持廟務及誕辰的祭典，今年輪到王姓輪值主持。

今天舉行祭典時，包括神明、神豬與電子花車等自復興路出發，隊伍綿延數公里，在三峽市區繞了約1小時才回到廟埕，吸引民眾駐足圍觀。

清水祖師廟總務組長劉金達說，今年由爐主王識華與兒子陳俊傑飼養重達1590台斤神豬奪下特等獎；過去最重紀錄是101年的1769台斤，至今無人能破。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉金達表示，一般來說，賽豬公會依參賽豬隻數量與重量排名，排名從特等、一等、二等至十二等，如果參賽豬隻眾多，會以50台斤為級距，也就是差距在50台斤以內的豬會獲同等獎。不過今年只有4隻豬參賽，因此沒有此問題。

此外，繞境途中還發生插曲，身體不適的53歲婦人堅持參加神豬遶境祈福儀式，不料半途就癱軟倒地，三峽派出所警員張哲維與李侑錡以警車鳴笛開道，將婦人送往醫院搶救，幸經救治後已無生命危險。（編輯：方沛清）1130215