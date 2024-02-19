豆乾疑混鼠屍遭指在小港包裝 高市：現場乾淨無鼠跡

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）有民眾指日前購買1包台中知名食品公司生產的豆乾，驚見混有疑似老鼠乾屍，此批豆乾被指是高雄小港1家公司所包裝；高市府衛生局今天表示，分裝現場已無此類產品，環境乾淨查無鼠跡。

國民黨台南市議員盧崑福服務處接獲民眾投訴，指稱日前購買1包台中的知名食品公司生產的零食豆乾，吃後發現混有1隻疑似小老鼠乾屍，感到噁心想吐。

台南市衛生局指出，民眾所通報的食品是位於台中的食品工廠生產，將通報台中市衛生局調查處理。有媒體今天報導，台中業者指此批豆乾是由高雄市1家業者進行分裝及包裝；台中市衛生局表示，將移請高雄市衛生局調查釐清。

高雄市衛生局今天發布訊息指出，高雄市衛生局今天主動洽詢台中市府提供相關稽查資料，隨即派員前往高雄市小港區行銷企業社查察分裝作業流程。

經查，此產品原料購自台中市，購入後依客製化規格分裝給特定機構，分裝過程未再調味及其他加工製程，目前此特定機構已將產品回收下架。

高雄市衛生局表示，查察分裝作業現場已無此批及這類產品，查核現場作業流程及作業環境，業者有設置阻絕病媒設施，環境乾淨查無鼠跡。

高雄市衛生局也提醒，已開封食品應儘速食用完畢，未食用的食品應妥善保存，以避免變質及異物侵入，以維護飲食安全。（編輯：陳仁華）1130219