零食豆乾疑混老鼠乾屍 中市查廠發現排水溝未加蓋等

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）有南部民眾日前購買台中知名食品公司生產的零食豆乾，驚見混有疑似老鼠乾屍；台中市食安處今天表示，經派員前往工廠稽查，並未發現有病媒出沒痕跡，但發現有排水溝未加蓋等缺失，限期改善。

國民黨台南市議員盧崑福服務處接獲民眾投訴，指稱日前購買1包台中的知名食品公司生產的零食豆乾，發現混有1隻疑似小老鼠乾屍，頭部、眼睛、四肢等部位都可辨識，當下就感到噁心想吐，隨後向南市衛生局通報。

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台中市政府食品藥物安全處表示，接獲通報後立即派員前往工廠進行原物料管理、製程、包裝品管及現場環境衛生稽查，稽查結果並未發現有病媒出沒痕跡，且隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。

食安處指出，雖未見病媒等異物，但發現有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等缺失事項，已開立限期改善通知書，業者應於21日前改正完妥，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130219