桃機南跑道增搜索雷達 強化跑道入侵智慧監控

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部民用航空局飛航服務總台新增完成桃機南跑道第2套場面搜索雷達，今天啟用，具備跑道入侵偵測等智慧監控告警功能，提供管制員完整監控場面滑行航機與車輛位置動態。

民航局發布新聞稿，新雷達經各項安裝測試、參數調校、信心測試，並整合原有第1套場面搜索雷達及多點定位系統等監視系統，整合連線至塔台自動化系統，效果相當良好，今天啟用，不僅提高安全性，新的雷達系統將有助於減少機場操作的延誤，提高旅客和貨物的通過效率，也象徵台灣飛航服務水準與國際接軌，確保飛航服務作業更符合國際發展趨勢。

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民航局指出，自2007年於桃園國際機場啟用第1套場面搜索雷達迄今，機場航行量持續成長，機場設施不斷增設，為了配合桃機新建第3航廈的未來需求，系統啟用後的容量和覆蓋範圍也進行了相應的擴展，將有助於提高機場運作效率，確保整個機場的安全運作，同時降低場面事件以及降低車輛入侵跑道風險。

民航局說，因雷達本體及外部球罩的安裝都需要以懸空吊掛的方式執行，可能造成航班影響，且必須在無雨、風速低的天候下進行，面對航情繁忙的桃園國際機場，在不影響航班起降下，飛航服務總台須調整機場空域管制、協調桃機公司場面作業、航警局等多部門協助，第2套場面搜索雷達才能如期如質完成。（編輯：管中維）1130220