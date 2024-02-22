各地愈晚愈涼 估冷氣團26日報到北台灣低溫探11度

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署預報，今天東北季風增強，各地愈晚愈涼，26日可能有大陸冷氣團南下，氣溫將再下降，北台灣低溫下探攝氏11度。

氣象署說，今天北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島逐漸轉為局部短暫陣雨的天氣，中南部雲量增多，山區可能有零星短暫陣雨，北台灣清晨起開始轉涼，各地愈晚愈涼。

氣象署預報，白天北部及東北部高溫為20至24度，其他地區27至31度，夜間北部及東北部低溫會降至15至17度，其他地區16至21度。

氣象署預測，明天至25日，東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮地區整天偏涼，低溫約14至16度，高溫20度左右，其他地區早晚涼，中部高溫約24、25度，南部27至29度，日夜溫差可達10度左右；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強。

氣象署說，26日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣比前一波東北季風更為涼冷，其他地區氣溫也會再下降，26、27日北台灣低溫下探11度，其他地區低溫約13到16度，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

氣象署預估，28日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，清晨各地氣溫仍偏冷，中南部日夜溫差大，降雨範圍減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，29日另一波冷空氣南下，全台氣溫再下降，3月1日、2日冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷。（編輯：陳政偉）1130222