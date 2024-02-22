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東北季風伴元宵 北台灣整天偏涼、中南部溫差大

2024/2/22 20:15（2/22 20:24 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部中央氣象署今晚預報，東北季風影響，24日元宵節北台灣整天偏涼，其他各地早晚涼，中南部日夜溫差大。

氣象署說，明天東北季風影響，桃園以北及東半部雲量較多，並有降雨機會，基隆北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯，新竹以南維持多雲到晴。

中部以北及宜蘭低溫攝氏14至16度，其他地區19、20度，白天北台灣高溫17到19度，感受較涼，台中到台南及花東高溫22至25度，高屏27至29度，中南部日夜溫差及南北溫差大。

氣象署預測，24日、25日東北季風影響，氣溫變化不大，北台灣整天偏涼，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大；迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、台灣海峽浪高可能達3公尺以上。（編輯：管中維）1130222

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