元宵節北台灣整天涼竹苗低溫探10度 中南部日夜溫差大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部中央氣象署今天預測，大陸冷氣團持續影響，明天元宵節北台灣白天高溫約攝氏18度到20度，整天涼冷，新竹、苗栗縣及金門縣可能有10度低溫，中南部白天較暖、日夜溫差大。

氣象署預報，明天中部以北清晨低溫13度到15度，南部及花蓮縣、台東縣16度到18度，局部溫度會更低一些。

氣象署說，明天北台灣以外的其他地區白天22度到25度，南部會更高一些，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，越晚水氣稍增多。

另外，東北風偏強，氣象署說，晚間到明天，台南市以北、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8級到9級強陣風，晚間到明天清晨大台北地區也有較強陣風，明天基隆北海岸及東北部沿海有發生長浪機率，台灣附近海面浪高可達2公尺到3公尺。（編輯：李明宗）1130223