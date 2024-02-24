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苗栗（火旁）龍慶元宵 10支隊伍煙硝中飛舞

2024/2/24 22:21（2/24 22:31 更新）
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2024苗栗元宵節慶（火旁）龍系列活動24日元宵當夜進入最高潮，10支龍隊輪番接受炮陣洗禮，在炮竹煙硝中翻騰飛舞。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月24日
2024苗栗元宵節慶（火旁）龍系列活動24日元宵當夜進入最高潮，10支龍隊輪番接受炮陣洗禮，在炮竹煙硝中翻騰飛舞。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月24日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）2024苗栗元宵節慶（火旁）龍系列活動今晚進入高潮，參與貓裏客家龍競技優勝的10支龍隊輪番接受炮陣洗禮，各支龍隊在炮竹煙硝中翻騰飛舞，相當震撼。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，各鄉鎮市今晚舉辦慶元宵活動，各具特色，包括苗栗市（火旁）龍、後龍鎮攻炮城、竹南鎮炸邯鄲等，展現傳統民俗活動魅力，吸引大批民眾參與。

苗縣府指出，苗栗市公所為傳承發揚客庄慶元宵的傳統民俗文化，從民國87年起舉辦的（火旁）龍活動，曾獲客委會列為客庄12大節慶活動之1。今晚（火旁）龍活動由參與貓裏客家龍競技優勝的10支龍隊輪番接受炮陣洗禮，震撼力十足。

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苗縣府表示，後龍慈雲宮舉辦的攻炮城活動，相傳源自200多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求庇祐，依指示於廟前架設炮城，藉由攻炮城消災解厄，嚇阻瘟疫蔓延，慈雲宮為凝聚地方居民團結意識，每年元宵節都舉辦攻炮城活動。

竹南慈裕宮舉辦的2024炮震北邯鄲造佛文化藝術節，亦是具百年歷史的傳統民俗活動，苗縣府表示，炸邯鄲又稱「造佛」，相傳能驅疫避邪、迎接財運，全程由打著赤膊、僅穿紅短褲的勇士們，揮著天罡掃，在炮陣中抬著玄壇元帥，接受炮陣洗禮。（編輯：方沛清）1130224

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