中油啟動平穩機制 26日起汽柴油價格不調整

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（中央社記者張璦台北25日電）國際油價上漲，台灣中油公司雙重平穩機制續行，協助穩定國內油價，26日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，因中東地緣政治情勢仍趨緊繃，國際油價微幅上漲，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.26美元，新台幣兌美元匯率貶值0.102元，國內油價依公式計算漲幅為0.51%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.9元及3.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.6元及2.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.9元及3.2元，國內汽、柴油實際每公升價格不予調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.9元及3.2元，均由台灣中油吸收，民國113年累計至1月底止，共吸收約9.97億元。（編輯：蘇志宗）1130225