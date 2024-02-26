非正規教育認證課2566門 學費補助最高6000元

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部推動非正規教育認證課程，並提供每年最高新台幣6000元補助，以提升國民終身學習的意願，截至今年1月，已有2566門課程、5892個學分通過認證。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵國民參與終身學習意願，加強非正規教育認證課程的學習參與，教育部自民國99年起持續依終身學習法第20條規定，辦理非正規教育認證課程學費補助。

非正規教育認證課程的學費補助申請為每年辦理1次，原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，修習經教育部認證的非正規教育課程，均可依該辦法第14條規定的比率申請學費補助，每人每年最高以新台幣6000元為限。

教育部提到，申請者須填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年3月15日前向地方政府教育局處提出，經地方政府教育局處複審後，於4月30日前檢據向教育部請款。

為促進正規、非正規教育活動交流，教育部也鼓勵大學以較具彈性方式招生，依「入學大學同等學力認定標準」規定，年滿22歲修習經認可課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，也可作為學分抵免或升遷考核的參考。

教育部表示，為替國民的學習權益把關，通過認可的非正規教育課程，內容相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域水準，以確保課程品質，截至今年1月，通過認證機構數有957個，通過認證課程數2566門、通過認證學分5892個。（編輯：陳政偉）1130226