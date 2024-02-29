鄭文燦邀吃酸菜白肉鍋挺台糖 盧秀燕先公布火鍋地圖

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台糖肉片瘦肉精風波，行政院副院長鄭文燦提出想邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋力挺台糖，盧秀燕今天在臉書公布11家火鍋地圖，並表示「酸菜白肉鍋準備好了」。

鄭文燦與盧秀燕吃鍋之約還未成局，隨著明、後天即將降溫，盧秀燕也在個人臉書（Facebook）公布了11家火鍋地圖，士官長野地餐廳、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、正海城北方美食館等都上榜。

盧秀燕提到，台中的酸菜白肉鍋準備好了，明天冷氣團來襲，最適合暖心開胃的酸菜白肉鍋；台中被譽為「火鍋之都」，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中闖出名號，去年市府首辦「台中鍋烤節」更成功打響名號，帶動整體市場商機及觀光效益。

文中指出，最近「酸菜白肉鍋」意外暴紅，成為網路熱搜關鍵字，好多市民敲碗，台中哪家最好吃。盧秀燕說，青菜蘿蔔各有喜好，有的店家注重湯底獨特風味，有的則在食材搭配下足功夫，滿足不同需求的饕客。

盧秀燕製作了美食地圖，經過唇槍舌戰討論，許多隱藏版名單也意外曝光，最終精選11家人氣鍋物，推薦老饕們來台中嚐鮮。（編輯：陳仁華）1130229