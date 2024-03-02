開箱老照片》幾米「微笑的魚」柏林影展獲獎
2024/3/2 07:00（3/3 10:34 更新）
（中央社網站）2006年（民國95年）3月2日：改編自作家幾米原著繪本的動畫片「微笑的魚」，勇奪第56屆柏林影展兒童競賽項目「國際評審團特別獎」，經紀公司舉行慶功茶會。
幾米本名廖福彬，從事插畫創作多年，1998年首度發表繪本「森林裡的秘密」，累計發行繪本、套書、筆記書等70多種出版品，作品風格溫柔清新，題材多元，「向左走．向右走」、「月亮忘記了」、「地下鐵」、「星空」等經典作品獲得多個國際獎項，陸續被改編成電影、動畫、電視劇及音樂劇等。
其中「微笑的魚」1998年問世，2005年被改編成動畫短片，這是台灣首度結合平面繪本和3D、2D動畫技術，由本土動畫家獨立完成的作品。短短10分鐘影片，從企劃到製作花費近3年時間，成本超過新台幣200多萬元。
影片描述單身男子和小魚的故事，清新動畫配上好聽音樂，沒有對白依舊打動人心，拿下柏林影展大獎後，國際各大影展邀約不斷。
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