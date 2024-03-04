更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
首頁 / 生活

日本北海道樣似愛努協會訪原民會 盼持續深化交流

2024/3/4 17:06（3/4 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（右）4日接見日本北海道樣似愛努協會顧問熊谷加根（左），就台日原住民族政策發展及合作交流等交換意見。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 113年3月4日
原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（右）4日接見日本北海道樣似愛努協會顧問熊谷加根（左），就台日原住民族政策發展及合作交流等交換意見。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 113年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）原民會主委夷將‧拔路兒今天接見日本北海道樣似愛努協會訪團，並表示台灣與日本一直有著特別深厚的歷史淵源，希望透過分享台日雙邊原住民族政策發展經驗，持續深化交流。

原住民族委員會發布新聞稿表示，日本北海道樣似愛努協會今天造訪，就台日原住民族政策發展及合作交流等，共同討論交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod接見日本北海道樣似愛努協會顧問熊谷加根女士訪團，並表示他在2022年12月曾率團前往日本大阪、北海道等地，進行原住民族文化發展和經濟產業政策考察，也特別造訪國立愛努民族博物館（UPOPOY民族共生象徵空間），了解相關創設歷程和營運經驗。

原民會表示，台灣與日本一直以來就有著特別深厚的歷史淵源，彼此相互支持並且團結合作，透過分享台日雙邊原住民族政策發展的經驗，希望對雙邊原住民族事務的未來發展能有所幫助，並且持續深化交流。（編輯：李亨山）1130304

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209