日本北海道樣似愛努協會訪原民會 盼持續深化交流

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（中央社記者張雄風台北4日電）原民會主委夷將‧拔路兒今天接見日本北海道樣似愛努協會訪團，並表示台灣與日本一直有著特別深厚的歷史淵源，希望透過分享台日雙邊原住民族政策發展經驗，持續深化交流。

原住民族委員會發布新聞稿表示，日本北海道樣似愛努協會今天造訪，就台日原住民族政策發展及合作交流等，共同討論交換意見。

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原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod接見日本北海道樣似愛努協會顧問熊谷加根女士訪團，並表示他在2022年12月曾率團前往日本大阪、北海道等地，進行原住民族文化發展和經濟產業政策考察，也特別造訪國立愛努民族博物館（UPOPOY民族共生象徵空間），了解相關創設歷程和營運經驗。

原民會表示，台灣與日本一直以來就有著特別深厚的歷史淵源，彼此相互支持並且團結合作，透過分享台日雙邊原住民族政策發展的經驗，希望對雙邊原住民族事務的未來發展能有所幫助，並且持續深化交流。（編輯：李亨山）1130304