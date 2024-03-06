科技業人才缺口大 大學紛與企業合作招收外籍生

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（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大學今天宣布與台積電合作，選送30名德國學生來台學習半導體課程。除了台大，其他學校也都考量在少子女化趨勢下，勢必得培育更多「外籍白領」，才能補足業界人才缺口。

台灣大學今天舉辦「半導體人才培育計畫」始業式，與德國薩克森邦政府、台積電合作，選送30名學生來台接受一學期的學科訓練，之後前往台積電中科廠區實務訓練，為台積電在德國設置晶圓廠做準備。

除了台大，政府於民國110年推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，透過鬆綁大學法、學位授予法等，協助大學設置研究學院，促成產學間的長期合作關係，目前已有11校設置12個學院，每年核定超過1000個外加招生名額。

創新條例的鬆綁，加上近年台灣科技業的人才需求，成為大學招收外籍生的利基。清華大學全球長嚴大任接受中央社電訪指出，台積電、德國合作第一批30人送台大，未來規模會擴大，預計每年要送100人來台灣，台大就吃不下來了，勢必會由多校合作培育。

嚴大任表示，外籍生短期來台可能比較喜歡台北，清大優勢則是鄰近新竹科學園區，且半導體學院和全英文課程最完整。他曾親自到德國走了一趟，與當地大學、研究機構簽約，第一批沒有到清大有些可惜，但未來勢必會有更多合作機會，包括日本、墨西哥、印度、越南等國，也都有發展科技業的需求，未來各校勢必要合作，形成一套定價模式。

台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院院長高文忠表示，企業想要的外籍生有兩類，一種是需要擴充國內研發團隊人力，另一種則是在國外已有分公司，有外派人力需求。目前已有3家企業與台師大合作，每個月提供新台幣1.5萬元獎學金讓外籍生來台。

高文忠表示，光是台積電每年就需要6000、7000人，高過台灣相關研究所的培育總量。科技大廠提供的薪資福利最優渥，也往往吸引走最多人才，讓台灣其他產業感到棘手，紛紛提早布局。而站在大學的角度，以外籍生擴大學生來源勢在必行，且招收本地生也不能太侷限，台師大產創學院便喊出口號，不一定要本科系，著重吸引跨領域的人才。

陽明交通大學國際長徐文祥表示，以往國際產學專班多開在科技大學，近年政府看到高科技產業的需求，透過國發基金的留才、攬才計畫，大學間以學術聯盟設立新型專班，由廠商提供獎學金、實習機會，培育外籍的技術導向白領人才。能留下來為企業所用當然最好，來台學習後再往國際發展也不是壞事。

徐文祥表示，光靠大學的力量，要吸引外籍生不是那麼容易，也不是很有效率，尤其是西歐、美國的學生。配合國家優勢產業提供實習機會，是吸引境外人才的最大誘因。而人才的培育量，應比需求再更大一些，畢竟學生會有不同的人生規劃，產業界也希望能挑到最合適的人才。

台灣科技大學也設有產學創新學院，關注智慧製造、人工智慧、能源永續等領域。主任秘書呂政修表示，台積電在全球設廠，若不從台灣拉工程師過去，要不就是培養當地人，未來這類產學合作模式勢必越來越多，規模也會越來越大。

呂政修表示，台灣學生不用擔心教學資源被排擠，對於短期如交換生的培訓，各校大都有設計專門的方案，不會牴觸正式課程。至於正式學位，本來就有開放境內、境外學生。（編輯：龍柏安）1130306