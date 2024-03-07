唐獎3得主贈著作、玉飾等珍藏 基金會將公開展示

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（中央社記者陳至中台北7日電）唐獎基金會今天揭曉3名得主贈送的禮物，包括漢學獎潔西卡．羅森（Jessica Rawson）贈送的個人經典著作和早年在香港購得的玉飾等，後續將在展覽中展示。

3月8日是婦女節，唐獎基金會今天發布新聞稿指出，已頒發的5屆各獎項中，女性得主占27%；最近一屆2022年更占50%，寫下紀錄，顯示越來越多女性在專業領域有出類拔萃的成就與貢獻。

唐獎基金會今天也公布2022年3名女性得主致贈的珍貴禮物。生技醫藥獎得主卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）致贈影響她一生的重要書籍，由匈牙利裔加拿大學者Selye János所著的Életünk és a Stress（暫譯：生命的壓力）。

這本書最初是高中教師送給卡里科，後來她在實驗室遇到困難時，就會想起書中的話，採取正確的態度，不要因失敗而責怪他人，也不怨恨那些試圖讓她生活變得悲慘的人，專注於自己能做的事，而非浪費時間在做不到的事情上。

漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson）致贈個人經典著作Chinese Jade：From the Neolithic to the Qing（暫譯：中國玉器-從新石器時代到清朝），以及早年在香港購得的玉飾。羅森透過考古研究梳理了不同類型、形狀和功能的玉石，將這些玉石放進編年史和藝術範疇，非常有學術與藝術價值。

唐獎基金會7日公布2022年3名女性得主致贈的禮物，其中漢學獎潔西卡．羅森（Jessica Rawson）（左）贈送個人經典著作及早年在香港購得的玉飾，基金會未來將計畫策展，公開展示。（唐獎基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月7日

羅森告訴基金會，所有她認識的華人都喜愛玉，加上台灣東部也盛產玉石，因此特別選擇「玉」相關的禮物送給唐獎。

法治獎得主雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）致贈1796年英國軍事指揮官在雪梨囚犯流放地發布的復刻版法律公告。這是20多年前學生送她的禮物，一直掛在辦公室的牆上。

頌德絲表示，這份法律公告很初階、原始，但它的意義在於即便是200多年前流放囚犯，也有一套法規。澳洲社會就是在這樣的基礎上慢慢演進成現在具有健全法律體系的法治社會。

唐獎基金會表示，未來將計畫策展，藉由公開展示這些對得主們具有重要意義的禮物，鼓勵所有女性堅持夢想、努力不懈，為世界做出貢獻。（編輯：陳政偉）1130307