兩性同酬日2/23 婦團籲政黨兌現薪資透明化承諾

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）今年兩性同酬日為2月23日，婦團今天表示，台灣性別薪資差距不僅裹足不前還存在退步危機，呼籲各政黨應積極兌現選前「薪資透明化」政見，促進台灣性別薪資平等。

勞動部日前發布新聞稿指出，今年兩性同酬日為2月23日。亦即女性從2023年1月1日要工作到今年2月23日共419天，才能領到與男性工作1年365天相同的薪資。

婦女團體婦女新知基金會今天說，勞動部稱同酬日回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，由2023年的58天下降為54天、進步4天，但若查看近10年公告的同酬日，台灣的性別薪資差距不僅裹足不前，還存在退步危機。

婦女新知表示，今年薪資差距的縮小只是回到停滯多年的差距，勞動部性別平等推動計畫112年度修正版羅列不利女性勞動參與的因素包含育兒、職場的性別偏見、薪資差距等，其中縮小性別薪資差距的目標是每年0.2%，並僅以鼓勵企業用「非強制性」的同工同酬檢核表作為改善薪資差距的對策。

婦女新知說，每年0.2%的目標，代表現在出生的女性必須到74歲才有可能迎來薪資平等的一天，勞動部多年來僅以薪資差距比台灣大的美國、日本及韓國作為對照，試圖製造「台灣好棒棒」的假象，忽略歐洲許多薪資差距比台灣低的國家，持續透過制度改善薪資性別不平等，是刻意而為的卸責手段。

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婦女新知舉例，歐盟在2023年6月「工資透明化」制度生效，勞工若被證實因為性別遭受薪資差別待遇，可以獲得未支付工作的補償，而冰島在2008年推動要求同工同酬的法令，讓冰島的薪資差距從2016年至2021年薪資差距5年降低了5.4%，即便面臨疫情考驗，性別薪資差距也未擴大。

婦女新知表示，針對縮減性別薪資差距，目前在國會有立委席次的民進黨及民眾黨選前皆承諾修法明訂薪資透明化，兩黨委員加總已經過半，理應有機會在兩黨合作下共同推動該法，而國民黨雖未承諾修法薪資透明化，但也對縮減性別薪資差距一事表達重視，相信應當也樂見能具體改善薪資差距的制度通過，呼籲各黨應積極兌現承諾，以促進台灣的性別薪資平等。（編輯：管中維）1130307