原住民藝術家再登雪梨雙年展 盼台灣也有「原民旗」

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（中央社記者楊淳卉雪梨8日專電）台灣藝術家登上國際舞台！原住民藝術家宜德思．盧信（Idas Losin）參展第24屆雪梨雙年展，以壁畫作品呈現南島語族文化連結及殖民主義反思。宜德思．盧信昨在雙年展活動感性說，盼台灣也能像澳洲擁有原住民旗。

雪梨雙年展（Biennale of Sydney）自1973年創立，為三大國際藝術雙年展之一，本屆主題為「一萬個太陽」（Ten Thousand Suns），於3月9日至6月10日舉辦。

文化部駐雪梨辦事處文化組今年再度攜手雪梨雙年展，共同支持宜德思‧盧信（Idas Losin）及李俊陽2名台灣藝術家參展。繼排灣族女性藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿（Aluaiy Kaumakan，武玉玲）參與2022年第23屆雪梨雙年展後，宜德思‧盧信為第2位參展的台灣原住民藝術家，意義非凡。

第24屆雪梨雙年展昨於新南威爾斯大學美術館（UNSW Galleries）舉辦開幕週的台灣焦點活動（Taiwan Spotlight Event），邀請宜德思．盧信介紹參展作品，並與雪梨雙年展藝術總監康喆明 （Cosmin Costinas）、策展顧問齊赫爾（Vivian Ziherl）對談。

宜德思‧盧信曾在2013起展開「跳島」創作，自南島語族最北端台灣出發，獨自一人徒步造訪復活節島、夏威夷、關島、紐西蘭、大溪地、蘭嶼等島嶼，為台灣當代藝術自南島語族文化視角創作的代表性藝術家。

宜德思‧盧信此次以壁畫作品參展，作品展示於新南威爾斯大學美術館入口處長廊。她將3件有關復活節島的作品重組設計，呈現摩埃像及其獨特的象形文字朗格朗格（Rongorongo）。

這件作品還更納入宜德思‧盧信最知名的「墨鏡」系列作品，藉著沒有情緒表情、戴著墨鏡的「自畫像」臉孔，並從墨鏡折射中，呈現當時所見的巨石文化與島上風情。

宜德思‧盧信告訴中央社記者，澳洲人類學家貝爾伍德（Peter Bellwood）在2005年時，發表南島語族源頭就是台灣的研究，促動了她想探索各南島語系島嶼的念頭。她自2013年起開始個人「跳島」創作計畫，復活節島（Rapa Nui）則是她第一個造訪的地方。

「我想知道其他島嶼的文化之間，不同與相同之處在哪裡？」宜德思‧盧信說，每個島嶼都不相同，它們曾受到英文或法國殖民，島上的居民不但會說英、法語，還會說自己的母語，「就像是我講自己的原住民母語，也講中文。」由於同屬南島語族，與島民交流中，她也發現各地語言有許多相似之處。

宜德思‧盧信也在昨天的台灣焦點活動，分享她的跳島創作經歷，「我不知道自己哪來的勇氣一個人旅行，也許是我們族的女性比較彪悍吧！」但她當時感覺到祖先與她同在。

她也說明，參展作品展示於美術館入口處，這道長廊就像是母親的產道，象徵了台灣這個母親之島「福爾摩沙」。

宜德思‧盧信分享，她在關於台灣「墨鏡系列」作品中，呈現了許多批判性的圖像，例如原住民部落在台灣的現況。不過，在其他島嶼相關作品，則並非以「被殖民的」視角去檢視，而更多想認識這些美麗的文化，因此選擇以更美麗的圖像來呈現。

除了透過「自畫像」紀錄曾造訪此地，宜德思‧盧信也說，她造訪每個島嶼時，會在當地刺上這些島嶼的圖騰，在她的左手臂上，就有造訪復活節島時所刺的朗格朗格文字。

談到澳洲，宜德思‧盧信說到，儘管澳洲原住民族非屬南島語系，但她過去也曾短暫待過澳洲，「我當時來澳洲我沒有創作，而是吸收養分，這對我來說是一個沈澱的過程」，她告訴中央社，休息後的創作會更有力量。

澳洲原住民歷史更讓她感觸很深，她坦言，這次來雪梨第3次參訪戰爭博物館，非常羨慕澳洲原住民族有自己的原住民旗，「希望有一天，台灣也有自己的原住民旗！」

台灣焦點活動還有新南威爾斯大學美術館館長席瓦（Jose Da Silva）、雪梨雙年展執行長摩爾（Barbara Moore）、新南威爾斯州（New South Wales）上議院議長佛蘭克林（Benjamin Franklin）、駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉出席，致詞獻上祝福。

澳洲原住民旗（Australian Aboriginal flag）為1995年啟用，為澳洲原住民族象徵，是澳大利亞的官方旗幟之一，經常與澳洲國旗、托雷斯海峽島民旗（Torres Strait Islander flag）一同懸掛。（編輯：陳承功）1130308