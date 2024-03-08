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立委盼區域均衡發展 林右昌：行政區劃調整有需要

2024/3/8 17:48
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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委張宏陸今天質詢，關注區域均衡發展議題，認為不是只能從財政收支劃分法的角度切入，也可思考行政區劃。內政部長林右昌回應，行政區劃調整有需要，但需要有更多共識，凝聚共識最重要。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

張宏陸質詢時，先關注國家兒童未來館目前落實進度，是否會如期發包，因為這是新北市民眾殷盼的事情。文化部長史哲說明，以這做為目標，會如期發包。

張宏陸爭取敬老卡可以搭乘台鐵，但他發現各縣市的補助點數不同，而且補助的點數是按月計算，沒用完要收回，考量長者使用便利性，能否以年度為單位來計算，相關預算也不會因此改變，希望中央積極與地方協調。

衛生福利部長薛瑞元回應，這牽涉到各縣市的財務問題，目前還沒有共識。

張宏陸也關心區域均衡發展議題，認為很多人在吵財政收支劃分法，或許大家可以思考用行政區劃法或用什麼方式來推動，因為台灣幾10年來就是單獨升格變成六都，但整個區域均衡發展沒有照顧到。

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張宏陸舉例，苗栗縣卓蘭鎮的電話區碼跟台中市都是04，而且卓蘭的生活圈跟台中緊密相連，與其吵財政收支劃分法，應該要先解決行政區劃問題。

林右昌說明，行政區劃調整確實有需要，但需要有更多共識，不管是由下而上，還是由上而下，大到縣市的行政區劃調整，還是小到一個里的調整，背後還會涉及選舉區域的劃分，「我們會特別慎重」，不過大家也都在討論，凝聚共識最重要。（編輯：張若瑤）1130308

#張宏陸
#薛瑞元
#林右昌
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