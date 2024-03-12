學團籲朝野制定青年基本法 系統性強化參與政策

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣青年民主協會今天呼籲朝野各黨兌現總統大選前後的承諾，儘快制定「青年基本法」，定期召開國是會議廣納青年聲音，系統性強化青年參與政策。

青民協在記者會指出，民主進步黨在大選後將「青年議題主流化」視為今年重要方向，要求各部會強化青年議題的規劃；中國國民黨宣示要「年輕化」，成立數位黨部KMT Studio；台灣民眾黨也宣布要獨立成立青年部，積極發展青年事務。

青民協理事長張育萌表示，朝野各黨應制定「青年基本法」，才能達到系統性強化青年參與的目的。基本法5項訴求，包括青年身分法制化、縣市成立青年專責機關、定期公布青年政策白皮書、定期召開青年國是會議、各級政府青年參與機制法制化。

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台灣少年權益與福利促進聯盟主任張祐嘉在記者會中指出，立法院曾在第9、第10屆之間，接連提出「青年發展基本法」與「青年基本法」等草案，但沒有下文。台灣長期以來缺乏以15到24歲為主體的發展性政策規劃，現行青少年政策涉及部會太多，應避免年齡分工，導致政策破碎。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃表示，全台灣目前共有19個縣市設有青年事務專責單位、20個縣市設有青年諮詢組織。但各青年政策實行成效不一，可透過法制化來解決部分問題。她期盼各級政府青年參與機制法制化，縣市成立1級青年專責機關，落實將青年意見納入國家政策考量。（編輯：管中維）1130312