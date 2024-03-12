桃園抽驗進口辛香料 八角茴香農藥殘留超標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市衛生局今天表示，經抽驗4件保欣公司中國進口辛香料，1件八角茴香檢出農藥殘留超過容許量，另1件肉桂初步檢出有重金屬反應，已移請辦理。

桃園市衛生局今天向媒體表示，2月21日至保欣企業有限公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料4件，包括花椒粒、八角茴香及肉桂及白胡椒原粒。

衛生局指出，檢驗結果在八角茴香檢出農藥「待克利」殘留超過容許量標準，已違反食品安全衛生管理法規定，依法可處新台幣6萬至2億元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局指出，另1件肉桂則檢出重金屬鉛及鎘，雖超過食品中污染物質及毒素衛生標準，但考量產品因脫水導致重金屬相對濃度改變的可能，仍須依實際脫水或復水倍數回推計算結果；全案皆移請來源商所轄衛生局後續辦理。

衛生局也說，若食品中重金屬超過限量，即違反食品安全衛生管理法規定，經命限期改正，屆期不改正者，可處3萬至300萬元罰鍰；業者如對檢驗結果有異議，得依食品安全衛生管理法規定，於收到通知後15天內申請原檢體複驗。（編輯：李錫璋）1130312