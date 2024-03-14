台灣高教獲青睞 大馬高等教育部罕見分享留學資訊

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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）台灣高等教育多年來深受各國學子青睞，是留學首選地之一，馬來西亞高等教育部近期罕見主動透過社群媒體平台臉書，分享台灣留學申請獎學金的相關訊息，歡迎學子赴台深造。

馬來西亞高等教育部（KPT）昨天在臉書發文分享台灣教育部獎學金計畫，並說明符合條件的大馬公民申請。但這則圖文卻發生申請截止日期英文拼錯，將DEADLINE誤植為DATELINE，遭大馬媒體報導這起「凸槌」烏龍事件，高等教育部今天中午急刪除圖文修正並重新貼文。

台灣華語文獎學金計畫分為短期3或6個月學習中文課程，教育部也提供就讀大學或研究所獎學金，除大馬華人社群外，迄今已經有許多學子主動申請赴台灣深造。

馬來西亞有相較於正規教育體制之外的獨立中學（獨中）制度，不少獨中學子畢業後均赴台灣升學，數十年下來，有大批校友在大馬社會各行各業服務，還有不少留台學子擔任部會首長與國會議員，強化雙邊交流。

今年是馬來西亞留台校友會聯合總會50週年，總會長陳榮洲（Tang Yong Chew）認為，留台校友會聯合總會是所有留台學子的大家庭，走過半世紀歲月，隨著時代變遷，擴大服務對象到所有的大馬子弟，除華人社群外，十分歡迎馬來與印度社群等非華裔學子到台灣讀書。

馬來西亞留台政大校友會會長黃裕源（Wong Yee Yeng）指出，台灣高等教育資源豐富，無論師資與學生素質都有很高品質，多年來一直都是大馬學子、特別是獨中體系畢業學子的海外深造首選地之一，也培養許多優秀人才，多數曾來台留學的學子如今開枝散葉，在各行各業裡都有傑出表現，為台灣與大馬交流奉獻心力。

馬來西亞旅台同學會前副總會長、作家杜晉軒（Toh Jin Xuan）也在社群媒體平台貼文說，大馬高等教育部分享台灣教育部的外籍生獎學金訊息，是相當罕見的。

他表示，多年來大馬官方、官方關係企業提供獎學金讓學子前往中國學華文，其中不少是馬來裔；近年赴台學習華語的學子有增加趨勢，這次大馬官方在臉書發文推廣，是很罕見的舉措。（編輯：張芷瑄）1130314