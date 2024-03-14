持續回溫至週末 18日迎鋒面及冷空氣再轉涼

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天表示，明天至17日持續回溫、水氣漸減，週末北部高溫約攝氏26度；18日起鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團增強，中部以北、東半部短暫陣雨，北部全天氣溫約15至18度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天各地多雲，溫度持續回升，各地低溫16至18度；高溫部分，中部以北及東半部約22至25度，南部約26至28度。

張承傳指出，16日、17日水氣逐漸減少，加上環境偏南風，氣溫再回升，北部高溫約26度，中南部約29、30度。

張承傳表示，預估18日鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團增強，北部及東北部轉涼，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，張承傳提到，北部及東北部降溫，18日整天約15至18度，這波冷空氣最冷的時間預估在20日清晨，北部低溫約13、14度，中部15、16度，南部18至20度；18日、19日水氣偏多，20日轉乾冷，各地多雲到晴；目前觀察21日白天才會回溫。

張承傳提醒，16日至18日清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130314