工藝中心加入世界竹論壇策畫團隊 推廣台灣竹工藝

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（中央社記者王寶兒台北14日電）2024年第12屆世界竹論壇4月起將首度移師台灣辦理，並同時以16日起跑的竹博覽會帶領人們前往竹的產地。工藝中心此次加入籌劃團隊，將以竹藝製品角度讓國際訪客領略台灣工藝之美。

國立台灣工藝研究發展中心、林業及自然保育署及社團法人台灣竹會此次共同策畫2024年竹博覽會暨世界竹論壇，今天在記者會上分享活動內容，工藝中心於其中協助竹博覽會展區規劃，如台灣早期支持竹產業經濟的常民匠師作品、當代台灣竹藝大師作品等。

工藝中心主任陳殿禮表示，扣合工藝中心倡議的「活工藝．工藝活」目標，本次工藝中心作為竹博覽會台灣竹藝代表展區，將從支持經濟的竹產業、竹藝創新設計合作以及結合當代科技與材料試驗的竹藝未來探索，呈現台灣工藝從工藝1.0逐步走向工藝4.0的脈絡路徑。

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台灣竹產業與民生息息相關，50至70年代竹藝製品無處不在，從家具器具到香蕉簍，以及竹筷、竹籤和童玩等物皆大量運用竹材，更有大量出口需求。

工藝中心也以推廣台灣竹文化要角為方向，分工此次世界竹論壇4月21日至22日流程，協助安排參與論壇的國際訪客深入台灣重要竹產區參訪，也協力林業署南投分署，以「竹食力市集」搭配工藝中心「假日工藝市集」竹主題活動，強調竹對生態、工藝實用、藝術與信仰的支持與表現，以及地方的竹產業成果。（編輯：謝雅竹）1130314