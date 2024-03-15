探索東亞史前動物樣貌 新北國際考古論壇4月登場

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）新北市立十三行博物館辦理「新北市國際考古論壇」4月登場，論壇以4場次、9主題演說探索東亞史前動物樣貌以及與人類、環境互動關係，即日起到3月28日開放民眾報名。

十三行博物館發布新聞稿，今年論壇以「考古學中的動物群相」為主題，邀請台灣大學、清華大學、成功大學考古學、人類學專家、學者，並有來自日、韓考古學者、研究人員分享成果，一起探索東亞史前動物樣貌以及與人類、環境互動關係。

十三行博物館表示，日本兵庫縣立考古博物館、宮崎縣立西都原考古博物館及山梨縣立考古博物館研究人員，將探討日本繩文時代的動物圖像、捕鯨活動及動物考古學在博物館中的活用；而韓國全谷史前博物館、韓國國立海洋博物館將介紹考古遺址出土的動物遺留，重現韓國海洋生活。

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今年論壇，國立自然科學博物館助理研究員陳彥君探討鐵器時代環境變遷與台灣哺乳動物滅絕的關係；中央研究院歷史語言研究所教授潘韋亨與陳光祖、新北市立十三行博物館研究助理閻玲達針對十三行遺址，分別提供最新動物遺留研究所呈現的史前樣貌以及貝類資源運用；農業部水產試驗所副研究員蕭聖代，分享淡水河流域台灣文蛤正名的發現與歷程。

十三行博物館長羅珮瑄表示，新北市國際考古論壇是國內最具代表性考古論壇，也是國際考古學術交流重要平台。除了讓考古學者、工作者們面對面交換新知，即日起到3月28日開放民眾報名，全程免費，正取120人，備取20人。活動資訊可至十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）查詢。（編輯：方沛清）1130315