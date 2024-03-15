面對年輕人憂鬱風暴 美國慈悲教育專家來台分享

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（中央社記者陳至中台北15日電）年輕世代的憂鬱風暴受到世界關注，台北教育大學與利仁教育基金會合作，將於本月17日邀請美國慈悲教育專家來台，分享社會情緒學習、創傷復原等教學經驗。

利仁教育基金會是SEE Learning計畫在台灣的推動平台。美國艾莫瑞大學（Emory University，另譯埃默里大學）與第14世達賴喇嘛於2019年合作推動SEE Learning計畫，規劃學前到12歲一系列的教學方案，著重將普世倫理價值融入社會情緒學習等主題，引領師生導向以慈悲為核心的生命發展。

利仁基金會將於本月17日與國立台北教育大學教育學院合辦「2024 SEE Learning國際論壇與實踐分享會」，邀請艾莫瑞大學「冥想科學與慈悲為本倫理中心」主任涅吉（Lobsang Tenzin Negi）與SEE Learning國際合作事務高級計畫專員桑弗（Tsondue Samphel）來台分享。

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根據主辦單位提供的資訊，涅吉於2004為了幫助受情緒困擾的大學生，借鑑佛教「修心法」開發出「認知為本的慈悲訓練（CBCT）」，透過系統性地審視內心，密切觀察觸發了情緒的原因，進而調節負面情緒產生幸福感。如今CBCT已發展成因應情緒困擾和慢性壓力的心理健康工具，運用於學生、醫護人員、退伍軍人、癌症患者等族群。

利仁基金會指出，台灣教育改革30多年，逐漸將重點從「學知識」轉變為「學素養」。隨著新世代的憂鬱風暴受到關注，近代科學家開始從人類的古老智慧中尋求心靈幸福的出路。「慈悲」的智慧經過千年淬鍊，可以是一帖混亂動盪時代的幸福解方。（編輯：陳政偉）1130315