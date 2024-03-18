無薪假人數減505人 主因製造業訂單回穩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）勞動部今天發布最新減班休息（無薪假）家數為336家、人數7288人，較上期減少21家、減505人；此次製造業共減369人，其中以金屬機電工業共下修701人最顯著，主因訂單回穩。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計336家，實施人數7288人。較3月1日公布實施家數計357家，實施人數7793人相比，此次家數減少21家，人數減少505人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本次變動較大的主要是在製造業家數停止實施11家、減369人；批發及零售業停止實施16家、減102人。

王金蓉進一步說明，製造業中變動較大的是金屬機電工業，共減去701人，其中有一間金屬加工廠就減300多人；另外有一家工具機業者減少100多人、一家自行車零組件業者減約90人。主要原因都是訂單回穩。

然而，製造業中有增加無薪假人數的行業別，王金蓉說，較為顯著的，有一家電子零組件的公司實施500多人；另外在化學工業中也有一家印刷廠實施約90人。兩家業者過去都曾實施過減班休息，本次實施的原因都是訂單減少影響。

王金蓉提到，批發及零售業都是小型的業者，也有部分是與製造業的上下游產業。

王金蓉強調，自去年8月底開始，減班休息每月月底的數據都是呈下降趨勢，目前觀察會實施減班休息，主要還是個別事業單位的情況。（編輯：李亨山）1130318