五十肩疼痛難耐不想開刀 中醫3治療助改善

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）好發於中年的「五十肩」，發作時疼痛難耐，彷彿手臂卡住了的感覺，甚至連後背抓癢都做不到，對不喜歡手術治療的民眾，中醫會是另種選擇，針灸、推拿與針刀療法皆有助改善。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬近日以新聞稿分享，「五十肩」又稱沾粘性肩關節炎，是一種惱人且漫長的慢性疾病，病程可達1至2年。面對上臂外側中段三角肌交會處的肌群出現僵硬、條索狀表現，使肩關節活動受限，對中醫師來說，處理這類肌群問題也是挑戰。

「五十肩」病程發展順序可分成3期，包含疼痛期、僵硬期和恢復期。邱榮鵬表示，「五十肩」早期診斷不易，疼痛時好時壞，大多數病人在症狀初期，會感覺靜止比活動時痛，晚上睡覺比白天工作時痛，但這個階段症狀還不影響生活起居或工作。

邱榮鵬提醒，民眾千萬不要小看「五十肩」延後治療，經過數月後，患者會發現肩關節疼痛加劇、活動範圍開始受到限制。值得注意的是，當疼痛難耐的「五十肩」患者愈不敢動，沾黏只會愈嚴重，肩部隨之愈疼痛，形成惡性循環，造成生活極度困擾。

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邱榮鵬說，中醫治療「五十肩」，傳統以針灸與推拿兩大方向進行，近年透過針刀療法可大幅縮短病程和減少疼痛，尤其對於僵硬期效果明顯。透過鬆解肌腱骨頭沾黏處和肩關節囊攣縮處，鬆筋減壓，患者感到舒服，關節活動也大幅提升。

據衛生福利部統計，肩頸酸痛患病率約55%，超過一半人口在一生中曾有過肩頸酸痛的經驗。108年肌肉骨骼系統西醫門診人次約2900萬件，支出達新台幣350億元。頸椎門診近20萬人，其中接受手術約6000多人；腰部相關疾病近48萬人，其中接受手術達4萬人。（編輯：李亨山）1130318