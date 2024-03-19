開箱老照片》追憶群星會推手慎芝

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（中央社網站）1988年（民國77年）3月19日：本名邱雪梅的詞曲創作人慎芝因高血壓藥物不適應引發心臟病不適病逝，享年60歲。

1962年10月10日「群星會」隨著台灣電視公司成立開播，是台灣電視史上第一個歌星歌唱節目。擔任節目樂隊領導與主持人的關華石、慎芝夫婦可說是台灣國語流行音樂的重要推手，捧紅了張琪、謝雷、姚蘇蓉、陳盈潔、紫薇、鄧麗君、余天等歌星。

慎芝一生為聽眾創作逾千首的好歌，首首動聽，如「意難忘」、「情人的黃襯衫」、「月兒像檸檬」到余天的「榕樹下」、謝雷的「夜空」、「苦酒滿杯」都是她的作品；而蔡琴的「最後一夜」、曾慶瑜的「今夕是何夕」、鄧麗君的「我只在乎你」及由潘越雲演唱的「情字這條路」更是讓人琅琅上口。

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