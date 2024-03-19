1月嬰患百日咳、4歲童罹流行性腦脊髓膜炎 皆為今年本土首例
2024/3/19 14:15（3/19 14:50 更新）
（中央社記者曾以寧台北19日電）疾管署今天表示，國內新增今年首例百日咳
本土病例，為北部1個月大男嬰，經治療已出院；並新增今年首例流行性腦脊髓膜炎
好發族群
傳染途徑
常見症狀
預防方法
治療方法
百日咳小百科
百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。
好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。
傳染途徑
主要是由飛沫傳染。
常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。
預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。
治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。
資料來源：疾管署
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本土病例，為北部4歲女童，仍住院治療中，已匡列接觸者19人。（編輯：張雅淨）1130319
常見症狀
致死率
好發族群
預防方式
流行性腦脊髓膜炎小百科
腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）引起的腦膜炎稱為流行性腦脊髓膜炎。
常見症狀
發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄），約75%的腦膜炎個案可在血液中分離出此細菌。
致死率
即使給予合適抗生素治療，致死率仍有10%~15%。另外，約有5%~20%的個案，未經腦脊髓膜炎症狀，直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症，出現瘀斑（purpura）、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等。致死率可高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。
好發族群
1歲以下的嬰兒較少猝發案例，且臨床症狀不典型亦不易察覺，常只有發燒、嘔吐，還可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食、張力低下等症狀。
預防方式
接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，在高風險地區保持個人衛生、戴口罩，避免接觸有呼吸道症狀病人。
資料來源：衛福部
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