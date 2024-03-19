1月嬰患百日咳、4歲童罹流行性腦脊髓膜炎 皆為今年本土首例

百日咳小百科

百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

好發族群

百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。

傳染途徑

主要是由飛沫傳染。

常見症狀

初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。

預防方法

幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。

治療方法

發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。

資料來源：疾管署