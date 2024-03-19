亞航推3航線經台灣延遠日本 飛東京、沖繩選擇增

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）低成本航空公司亞洲航空AirAsia今天在台北舉行記者會，宣布進軍東北亞市場，將開航3條經由台灣延遠至日本的航線，包括台北、高雄飛東京及台北到沖繩。

AirAsia表示在東南亞已有綿密航空網路，將乘勝追擊進軍東北亞市場，其中經營長運輸的AirAsia X將從5月31日開始營運台北至東京（成田），每天1班，而子公司泰國亞洲航空（Thai AirAsia），6月15日開始營運台北至沖繩也是每天1班、高雄至東京（成田）每週4班。

AirAsia X的台北至東京航線，是吉隆坡經台北延遠到東京；Thai AirAsia的台北到沖繩及高雄到東京，都是從曼谷經台灣延遠。

AirAsia看好台灣到日本的市場，主要是日本國家旅遊局統計，2023年外籍遊客人數達到2506萬人次，已是疫情前旅遊水準8成，其中台灣旅日人數就占422萬人次，顯示疫後日本仍是台灣人最愛的旅遊國家。

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AirAsia說，AirAsia X將使用空中巴士A330雙走道飛機，營運台北飛往東京的航線，航班有377個座位，包括12個豪華平躺座位；同時，泰國亞洲航空（Thai AirAsia）將以擁有180個座位的A320營運兩條新航線，其中包括42個熱選座位。

AirAsia也推出首航特賣，5月31日的AirAsia X台北至東京，首航未稅新台幣1888元起，豪華平躺座位單程未稅9388元起，可預訂今年5月31日至10月26日航班；Thai AirAsia於6月15日首航的「高雄-東京」也是未稅特價1888元起，「台北-沖繩」首航，未稅888元起，分別可預訂6月16日起到10月25日及26日的航班。（編輯：陳政偉）1130319