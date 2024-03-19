感謝鄭煥生對台灣文學貢獻 客委會頒獻旌揚狀

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（中央社記者張雄風台北19日電）客籍文學作家鄭煥生是台灣戰後時期第一代文學創作者，畢生持續寫作，89歲高齡仍完成《土牛溝的傳奇時光》長篇小說。客委會感謝鄭煥生對台灣文學的貢獻，今天頒獻旌揚狀。

客家委員會今天發布新聞稿表示，客委會主委楊長鎮今天參加客籍文學作家「鄭煥生先生告別式」，並頒獻客委會旌揚狀，感謝其一生對台灣文學的貢獻。

楊長鎮表示，鄭煥生於日治時期就讀台北州立宜蘭農林學校，雖然一生從事農業，但他的文學靈魂一直都在，在文學創作方面累積了不少作品。此外，他與文學前輩鍾肇政是親戚關係，也擔任很多重要雜誌的編寫，其在文學上的表現，展露身為農村子弟對農村社會的關懷，雖然他都以華語創作，但也為客家文化累積了非常重要的資源。

客委會指出，鄭煥生出生於1925年，為桃園楊梅高山頂鄭屋客家人，畢業於日治時期台北州立宜蘭農林學校，是台灣戰後時期第一代文學創作者，亦為台灣最具典型「亦耕亦寫」的農民作家，常在務農中抽空寫作。

客委會指出，鄭煥生自1941年起發表處女作《文藝台灣》，後經歷白色恐怖時期，至1969年以44歲之齡再次提筆，作品如《長崗嶺的怪石》、《渡邊巡查事件》等篇，都將日治時期台灣農民及戰爭經驗融入小說當中。

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客委會表示，鄭煥生的作品多以農村生活經驗、遭遇228事件情治單位調查，以及劫後餘生等生活題材進行寫作，陸續獲得皇冠最佳小說獎、中央月刊小說獎、文壇小說獎、自由青年小說獎，2013年更以89歲高齡完成《土牛溝的傳奇時光》長篇小說創作，一直至2015年發表多部短篇及長篇小說，榮獲中國文藝協會第54屆文藝獎章「文學創作獎」，更於2016年榮獲客委會二等客家事務專業獎章獎項肯定。

台灣文學之母鍾肇政曾提及，在鄭煥生的筆下，可以看到很多真實的農夫，「他們一身的牛騷味、汗臭、泥土臭，彷彿從鄭煥生所寫的書的字裏行間撲向我們的面孔。」從他的作品中能清楚看見客家人的生活紀錄，感受到真實的客庄生活，使讀者彷彿身歷其境。（編輯：李亨山）1130319