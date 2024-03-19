加強照服員使用輔具知能 勞安所編撰影片教材

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）台灣進入高齡社會，民眾對長照服務需求急劇增加，而搬抬個案等轉移位作業對照服員來說卻易造成作業傷害，勞研所正編撰工作輔具教育訓練教材，盼加強照服員使用輔具的認知。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞安所助理研究員杜珮君會中表示，根據衛福部統計，截至112年10月，任職於長照領域的照服員已達9萬多人，然而住宿式長照人力卻仍有缺口，顯見民眾對於長照服務需求急劇增加。

杜珮君表示，勞研所過去調查發現，肌肉骨骼傷害是影響照服人員健康及就業的主要原因之一，照服員徒手搬運個案，可能因個案體重增減及身體機能差異，導致照服員作業姿勢不良、過度施力及高重複動作，容易造成作業傷害。

此外，國內外研究結果顯示，使用輔具可以降低肌肉骨骼傷害，但勞研所卻發現，目前照服員在從事照顧服務作業時仍以徒手作業為主，應用工作輔具來照顧個案的作業方式，在現場實際作業仍不普遍。

杜珮君說，照服員負荷最重的作業是搬抬個案、協助個案上下床及輪椅、洗澡作業等的轉移位作業，但現有的教材對輔具的內容說明不一、分量也不多，尤其對於運用輔具於工作安全及避免傷病的部分沒有太多敘述，且在照服員的相關教育訓練中，對於工作輔具的操作及訓練也不足，可能90小時只占6個小時。

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杜珮君表示，為了加強相關人員教育跟工具操作，勞安所正編撰「照顧服務員使用工作輔具教育訓練教材」，總共11個單元，前3單元是提供概念性課程，後面8個單元則是各輔具的實際操作教學，都是用文字搭配影音，盼能加強照服員使用輔具的認知。

勞動及職業安全衛生研究所職業衛生研究組組長劉立文說，相關教材預計6月前上線，後續會放在勞安所網站上供各界使用。（編輯：陳政偉）1130319