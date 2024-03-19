桃園3生開發便攜健康檢測裝置 義大利科展奪金

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（中央社記者陳至中台北19日電）科教館選拔學子參加 2024年義大利科學展覽會，桃園跨校3名高中生組成的團隊，開發出便攜式身體健康指數檢測裝置，透過瞳孔光刺激反應等數據，提供醫護參考，獲得大會金牌獎。

國立台灣科學教育館今年2月舉辦2024年台灣國際科學展覽會，同時選拔青年學子參加國際各大科學競賽，首戰便傳出捷報。

科教館今天發布新聞稿指出，桃園市育達高中學生張李駿、桃園高中學生陳正綸、桃園市新興高中學生歐陽知皓3人共組的跨校團隊，奪下「2024年義大利科學展覽會」金牌獎。

3人的作品「隨身健康助理」是一套可攜式眼球攝影APP，透過辨識瞳孔對光刺激的反應，可在5秒內完成檢測，提供量化數據給醫護人員參考。可應用在腦腫瘤、虹膜病變、白內障，以及酒精檢測等領域。

研發團隊希望這項設備能像血壓計一樣，讓民眾在家就能隨時瞭解自己的身體狀況，進而提早就醫、提早治療。

科教館長劉火欽表示，3名學生充實科學知識的與研究的熱忱，讓評審驚豔，獲得金牌佳績。這是今年度一系列國際科學競賽的首戰，科教館會持續推動學生參與，進而提升國際交流的機會與能力。（編輯：陳政偉）1130319