勞動部訂移工懷孕指引 彙整懷孕前後相關權益

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）移工黑戶寶寶引關注，勞動部今天說，正彙整國際間對移工懷孕保障並結合國內各資源，以移工權益為中心擬定懷孕指引，盼提升移工懷孕前後協助，確保移工、雇主權益。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良今天在立法院說，勞動部去年6月就有委託研究，搜集德國、日本及韓國等國際間對移工懷孕後的各項權益保障，後續會彙整國際間措施、監察院及各界反應的問題來擬定指引，讓移工完整了解懷孕相關權益。

蔡孟良說，移工懷孕指引是以移工權益為中心發展，屆時指引不會只有勞動部業務，也包含相關部會協助資源。

懷孕可分不同階段，包含懷孕前、懷孕後、生產以及生產後。蔡孟良舉例，有的移工不想懷孕，指引就有包含避孕衛教。

另外，移工懷孕後的工作權益涉及雇主、仲介，有些雇主會因為移工懷孕就要求移工離開。蔡孟良說，「這是不行的」，因此指引除包含救濟管道外，也會訂明雇主、仲介等對於移工懷孕時可做或不可做的事項。

至於移工在生產期間可能面臨假、照顧需求又或者是生產後的小孩托育資訊，蔡孟良說，指引也會介紹可使用的社會資源等。

蔡孟良說，指引已在草擬階段，後續會找相關學者專家、民間團體協助檢視，避免指引有不足之處，希望多做一些討論。（編輯：李亨山）1130320