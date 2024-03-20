鎖定赴泰旅遊商機 台灣虎航飛普吉島增班

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（中央社記者余曉涵台北20日電）鎖定赴泰國普吉島旅遊商機，燦星旅遊攜手台灣虎航，預計今年5月21日起，飛往普吉島航班將從現行的每週2班增加為每週3班。

旅遊業者燦星旅遊今天舉辦記者會宣布，再度攜手台灣虎航，今年5月21日起到明年5月20日，從台灣直飛泰國普吉島航線，將從現行的每週2班，增加為每週3班。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁致詞時表示，去年5月到10月的業績表現亮眼，加上普吉島航線去年成行率將近9成，且逐月成長，顯示市場對直飛航班的需求跟潛力，明年可望繼續增班。

根據觀光署統計，去年赴泰旅遊人次高達77萬7326人次，是出境旅遊地的第5名。燦星旅遊分析，若泰國免簽政策延長，將對旅客產生積極影響。

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燦星旅遊產品部副總經理羅俊英說，普吉島位在泰國南部，以多樣的海灘跟島嶼玩法聞名，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，新開幕的安達曼達水上樂園跟夢幻嘉年華樂園將是最注目的景點之一，因此今年團體旅遊的重點將放在跳島及主題樂園。

疫情後的海外旅遊熱潮不減，旅遊業者KKday表示，除了亞洲一線城市續夯外，今年1月份至3月中，站內日本東北地區、九州熊本、九州鹿耳島、名古屋、沖繩、越南富國島的搜索量相比去年同期成長300%，包括各類深度探訪、挖掘新景點的旅遊體驗。（編輯：陳政偉）1130320