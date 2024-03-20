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遭犬咬破殼 瀕危柴棺龜獲救休養1年半重回大自然

2024/3/20 20:17（3/20 21:43 更新）
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苗栗縣政府農業處20日表示，一隻保育類柴棺龜約1年半前在竹南被民眾發現遭犬隻咬破殼，送醫通報後經長期照護休養順利康復，近日完成野放。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月20日
苗栗縣政府農業處20日表示，一隻保育類柴棺龜約1年半前在竹南被民眾發現遭犬隻咬破殼，送醫通報後經長期照護休養順利康復，近日完成野放。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）一隻遭犬咬的一級保育類動物柴棺龜，1年半前在苗栗竹南被熱心民眾發現送醫並通報，經長期照護休養後康復，近日野放，當初救傷的民眾也參與見證，欣慰柴棺龜重返大自然。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科今天指出，熱心的林姓男子111年9月間，在住家後院附近發現一隻龜殼破裂的柴棺龜，主動自費送往特殊寵物醫院進行手術治療，並通報縣府，由縣府後送生物多樣性研究所野生動物救傷站。

自然生態保育科科長張葦告訴中央社，當時獸醫檢傷，研判柴棺龜應是遭犬咬，若未及時救治，可能無法繼續在野外存活。

柴棺龜接受野生動物救傷站悉心照護並休養約1年半後康復，縣府近日將其領回安排野放。

張葦指出，當初熱心救傷的林姓男子也帶著女兒到野放現場，一起見證柴棺龜重回棲地，並祝福未來的生活一切平安。

根據農業部林業及自然保育署自然保育網資訊，柴棺龜分布台灣北、中及東部靠山區水域環境，主要在靠近低海拔山區或丘陵地的水塘、沼澤、溝渠等水域環境，因棲息環境的消失、劣化及非法獵捕，野生族群快速消失，108年自「珍貴稀有」調升為「瀕臨絕種」野生動物。（編輯：李錫璋）1130320

#苗栗縣政府農業處自然生態保育科
#張葦
#苗栗縣
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