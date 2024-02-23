校園遊蕩犬傷人咬動物 教育部3月開會找對策

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（中央社記者陳至中台北23日電）校園遊蕩犬（流浪狗）咬傷師生、傷害野生動物的事件頻傳。台大等6校學生組織今天到立法院陳情，呼籲檢討校園遊蕩犬問題。教育部說，3月邀集農業部、學生代表討論對策。

去年7月，學生在台灣大學校園內野放的1隻白鼻心，遭遊蕩犬圍攻慘死，引起社會關注。政治大學等校也陸續傳出鼬獾、穿山甲遭遊蕩犬攻擊，學生組織多次向相關部門陳情。

政大學生會副會長鄭中誠表示，校園面臨學生和遊蕩犬、學生和飼養者之間的衝突，有民眾長期在校內飼養犬隻，每年都有學生被咬傷。校方和動保處雖然有合作捕捉，但許多被認定不具攻擊性的犬隻被放回，或被飼養者領回，之後又可能出現攻擊性，問題始終難以解決。

台大學生會會長莊智程指出，全台約有16萬隻遊蕩犬，民國106年實施零安樂死政策後，因收容所空間不足，許多犬貓遲遲等不到領養，又被放回市區，不時傳出凍死、被車撞，也有攻擊野生動物的事件。呼籲政府檢討遊蕩犬貓回置政策，也希望民眾避免餵食遊蕩犬貓，落實領養代替購買。

中山大學學生會長李思平表示，遊蕩犬不只影響到師生生活，更對校園內的野生動物造成不小的威脅，而行政單位缺乏有效的政策工具處理，希望教育部及農業部能邀集校方、學生代表一同討論，找到既能保護師生安全，又能關懷動物福利的解決方案。

中正大學學生會長戴莘主張，學校應對校內遊蕩犬隻建立專屬指引，分類進行調查及造冊，落實精準捕捉。

教育部回應，已訂定「各級學校犬貓管理注意事項」，並發函各級學校參考。

注意事項要求學校確實造冊管理校園飼養的犬、貓，完成疫苗注射後應配戴頸環、頸圈以利辨識。同時對於經常於校園出現的遊蕩犬貓，若已建立深厚關係，也請學校於能力範圍內納入照顧，並做好相關配套管理。

教育部也開放學校邀集相關校內代表（包括志工、學生社團），在不違反相關法令下，秉持兼顧尊重生命及防疫等原則，協商訂定管理規範，兼顧生命教育、防疫及師生安全。

教育部表示，現正彙整農業部遊蕩犬相關法規與資源，研擬校園遊蕩犬管理宣導資料。同時也在檢視注意事項內容。3月初將邀集農業部及相關學生會代表討論，邀請犬隻管理優良學校分享管理作為，作為後續各校參考。（編輯：管中維）1130223