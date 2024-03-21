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民團點名酒吧、夜店禁菸不及格 籲加強稽查

2024/3/21 13:54
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）菸害防制法新法上路1年，台灣拒菸聯盟盤點7大重點總體檢結果，點名酒吧、夜店禁菸成績不合格，政府應加強稽查取締。

「菸害防制法」新法將於3月22日實施屆滿週年，台灣拒菸聯盟檢視去年3月公布的「新法7大重點」實施成效，今天舉行記者會公布，其中4項被評為「不及格」，包含菸品不得使用公告禁用添加物、增訂加熱菸健康風險評估審核機制、加重罰則及擴大室內外公共禁菸場所。

拒菸聯盟成員之一的台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，根據法規，餐廳、酒吧、夜店為全面禁菸的場所，除非設有獨立空調及獨立隔間的吸菸室，才不在此限。法令已執行1年，幾乎所有酒吧、夜店都沒禁菸，甚至近年崛起的水菸館多與餐廳、酒吧結合，呼籲政府務必加強稽查取締。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗告訴中央社記者，只有室內公共場所禁菸達100%，才可能延伸到戶外禁菸討論。台灣菸害防制政策持續落後國際，其中菸品容器警示圖文面積擴大至50%明天起上路，看似有進度，其實非常牛步，歷經16年努力，警示圖文面積僅是從全球倒數第4名變成倒數第16名。

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菸盒警示圖文面積增加至50%就是3項「待加強」之一，未滿20歲禁止吸菸、全面禁止電子煙法規同樣待加強。台北市國小學生家長會聯合會副總會長蕭雯謙表示，肯定大專院校全面禁菸，但新型菸品確實已在校園流傳，政府對於未滿20歲禁止吸菸應有積極作為。

據衛生福利部國民健康署資料指出，新興菸品違法案件超過7成集中在Facebook、Instagram及露天拍賣等平台。網路交易容易規避法律，林清麗表示，除加強稽查取締外，應對於違法使用者追溯供應源頭，菸商惡意違規，應確實處以最高罰款。（編輯：吳協昌）1130321

#林清麗
#菸害防制法
#張文昌
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