6歲童右臉長惡性瘤 3D列印人骨拼圖重建拾笑顏

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）6歲陳小弟持續半年右臉不對稱突出，就醫確診惡性梭狀細胞肉瘤，除了凍死腫瘤、3D列印人骨拼圖重建，術後7個月追蹤腫瘤無殘留，臉上看不出不對稱或開刀痕跡，重拾天真笑容。

在孩童身上發現惡性梭狀細胞肉瘤是非常少見，台北榮民總醫院重建整形外科總醫師成啟瑞今天在記者會表示，惡性梭狀細胞肉瘤本身就是少見的骨頭或軟組織惡性腫瘤，通常發生於四肢，好發在40歲以上的成年人，常見的症狀包括腫脹、疼痛，以及受影響區域明顯腫塊。

甚至連腫瘤長的位置也很少見，成啟瑞說，陳小弟惡性腫瘤位於右側顴骨，並非好發位置，甚至腫瘤被顴骨包住。若不積極治療恐會持續增長，造成臉部變形、功能缺損，腫瘤可能轉移，最嚴重會致命，傳統手術須鋸開頭骨、切開頭皮，可能留下數十公分傷口。

顴骨提供中臉支撐、臉頰輪廓、臉部表情肌肉附著及下頷活動等功能，陳小弟一家都不希望臉部傷口太明顯。成啟瑞表示，這次醫療團隊以「拼圖拼接」的概念，讓手術導引板分成數小塊，順利從病人眼角及口腔內的微小創口導入，再拼接、準確放在顴骨上。

北榮骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴說，考慮陳小弟還小，人工骨頭須定期更換，較不適合，所以選擇保留人骨，團隊採取冷凍自體骨生物性重建技術，將取出的骨頭泡進液態氮，凍死腫瘤，「只要有水分子，一定會100%被破壞」，再將骨頭放回原位，繼續陪著陳小弟長大。

吳博貴說，惡性梭狀細胞肉瘤個案多數與基因有關，但這是個體基因突變，並非因父母遺傳，個案也不會有遺傳後代的擔憂；兒童血液腫瘤科主任顏秀如表示，陳小弟接受數次化學治療減少腫瘤大小，術後接續數次化學治療，相信只要定期追蹤，局部復發機率小。（編輯：陳政偉）1130321