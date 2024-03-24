溫暖偏熱日夜溫差大 中南部高溫局部可達36度

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（中央社台北24日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，水氣仍偏多，東部及東南部有局部短暫陣雨，清晨北部及東北部地區亦有零星短暫陣雨，午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

中央氣象署指出，氣溫方面，北部及東半部高溫約攝氏27至31度，中南部則可升至33至35度，彰化至高雄內陸及近山區有局部36度以上高溫發生機率，各地感受溫暖偏熱，中午左右紫外線有機會達過量等級，外出請注意防曬；至於各地低溫普遍在20至23度，日夜溫差仍偏大，請多留意。

澎湖、金門、馬祖及夜晚清晨的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島也請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場仍為東南風，北部空品區位於下風處，擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區午後可能達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130324