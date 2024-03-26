開箱老照片》澎湖跨海大橋通車
2024/3/26 07:00（3/26 07:37 更新）
（中央社網站）1971年（民國60年）3月26日：澎湖跨海大橋竣工通車。
澎湖跨海大橋至今已有53年歷史，是澎湖重要的交通幹道，銜接白沙島和西嶼島，是遠東首座跨海大橋。
澎湖群島由64座島嶼組成，必須倚靠船運才能互通有無。1950年代，澎湖縣政府提出要建設跨海橋梁，以解決交通困境，但因海上工程難度極高，剛開始提案遭到否決；直到1964年，蔣中正總統巡視澎湖，指示應興建跨海大橋，才啟動工程。
1971年3月26日，澎湖跨海大橋正式竣工通車，開啟了澎湖交通運輸的新時代，但因東北季風強勁，加上難以抵擋巨浪侵襲，橋梁逐漸龜裂腐蝕。1984年開始橋梁改建，並於1996年完工通車，我們現在到澎湖所看到的，就是第二代的澎湖跨海大橋。壯麗偉岸的跨海大橋，與海天一色的風光，構成了澎湖的絕景。
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